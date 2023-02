Gegen die Appeasementpolitik der deutschen „Friedensparteien“ - Aktion zum Jahrestag des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine

(ENGLISH BELOW)

In der Nacht vom 23.02. auf den 24.02. haben wir eine Solidaritätsaktion

für die Ukraine in Oldenburg (Deutschland/Niedersachsen) zum Jahrestag

des Angriffskrieges auf die Ukraine durchgeführt. Die Ukraine muss sich

bereits seit der Annexion der Krim 2014 gegen die russische Aggression

behaupteten. Seit einem Jahr leistet die Bevölkerung nun Widerstand

gegen den Angriff eines Regimes, dem es um die Zerstörung der

ukrainischen Souveränität, die Verfolgung aller, die sich als

Ukrainer:innen begreifen und die Unterwerfung der gesamten Bevölkerung

unter seine diktatorische Herrschaft geht.

Wir sind solidarisch mit dem ukrainischen Widerstand gegen den

russischen Angriffskrieg und richten unsere Kritik an diejenigen, die

sich in Deutschland einer solchen Solidarität faktisch entgegenstellen.

In der deutschen Parteienlandschaft sind dies vor allem die Linkspartei

und die völkisch-nationalistische AfD. Beide sperren sich gegen eine

militärische Unterstützung der Ukraine und sind sich dabei in ihren

Argumentationen erschreckend ähnlich.

Während von der nationalistischen AfD nichts anderes zu erwarten war,

schließlich ist sie mit Putin und seinen Gefolgsleuten eng verbandelt,

müsste sich eine linke Partei, die sich internationale Solidarität auf

die Fahne schreibt, offensiv gegen eine Invasion eines

völkisch-imperialistischen Staates gegen ein demokratisches Land

stellen. Leider ist das Gegenteil der Fall: Die Linkspartei stellt sich

gegen für die Ukraine überlebensnotwendigen Waffenlieferungen. Mehr

noch: Teile der Partei erwecken den Eindruck, die NATO hätte Russland

angegriffen und nicht Russland die Ukraine. Die Oldenburger

Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Amira Mohamed Ali stellt sich in

ihrer Funktion als Vorsitzende der Linksfraktion im deutschen Bundestag

hinter Sahra Wagenknecht. Wagenknecht ist eine prominente Protagonistin

der deutschnationalen Querfront gegen die Ukraine, die sich gegen

jegliche Sanktionen für Russland ausspricht und kürzlich einen offenen

Brief gegen Waffenlieferungen an die Ukraine initiierte, der einen

„deutschen Volkswillen“ über die Solidarität mit der ukrainischen

Bevölkerung stellt.

Als Kommunist:innen widert uns diese Ideologie an: Das unermessliche

Leid der Bevölkerung in der Ukraine wird empathielos dem Bedürfnis nach

einem falschen Frieden geopfert. Mehr noch: Linke stellen sich auf die

Seite der Mörder und Invasoren.

Deshalb möchten wir mit dieser Aktion vor dem Parteibüro der Oldenburger

Linkspartei daran erinnern, dass eine linke Solidarität, die noch am

Ziel einer menschenwürdigeren Gesellschaft festhalten will, der Ukraine

zu gelten hat.

Проти російського імперіалізму та його друзів!

Солідарність з Україною

Gegen den russischen Imperialismus und seine Freunde – hier und überall!

Solidarität mit der Ukraine!

_______________________________

ENG:

Against the German „peace parties“ and their politics of appeasement –

action on the anniversary of Russia’s full-scale invasion of Ukraine

During the night of February 23 to February 24, the anniversary of the

Russian full-scale invasion of Ukraine, we held a solidarity action for

Ukraine in Oldenburg (Germany/Lower Saxony). Ukraine has already had to

stand against Russian aggression since the annexation of Crimea in 2014.

For a year now, people are resisting the full-scale invasion by a regime

seeking to destroy Ukrainian sovereignty, persecute all who understand

themselves as Ukrainians and subjugate the entire population under its

dictatorial domination.

We stand in solidarity with the Ukrainian resistance against the Russian

war of aggression and adress our criticism at those in Germany who de

facto oppose such solidarity. Looking at German politics, these are

mainly the left-wing party “Die Linke” and the far-right party “AfD”.

Both are opposed to military support for Ukraine and their arguments are

frighteningly similar.

This is not surprising in case of the ethno-nationalist AfD - after all,

it is closely allied with Putin and his supporters. But a left-wing

party that claims to be committed to international solidarity would need

to take an offensive stance against an invasion of a democratic country

by an imperialist state. But unfortunately, it’s the other way round:

“Die Linke” opposes the delivery of arms that are essential for the

survival of Ukraine. Even worse: Parts of the party act as if NATO had

attacked Ukraine and ignore that in fact it is Russia that is actually

fully responsible for the full-scale invasion of Ukraine.

For the Left Party in the Oldenburg region, Amira Mohamed Ali was

elected as member of German federal parliament. In her function as

chairwoman of the left party, she supports her party comrade Sahra

Wagenknecht who is a prominent protagonist of a political spectrum that

unites parts of the German left with the (extreme) right in their

opposition against Ukrainian self-defence. Left Party politician

Wagenknecht opposes any sanctions for Russia and recently initiated an

open letter against the delivery of arms to Ukraine, which puts German

nationalist sentiments above solidarity with the Ukrainian people.

As communists, we regard this ideology as disgusting: It is a desire for

a false peace without empathy for the immeasurable suffering of the

people in Ukraine. Even worse: leftists are taking the side of the

murderers and invaders.

This action in front of the Left Party’s office in Oldenburg is a

reminder that left solidarity must stand with Ukraine if it aims to

reach a more humane society.

Проти російського імперіалізму та його друзів!

Солідарність з Україною

Against Russian imperialism and its friends - here and everywhere!

Solidarity with Ukraine!