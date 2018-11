Musterklägerin soll/darf nicht auf Kosten sitzen bleiben

Und auch Nora soll nicht vergessen werden. Auch eine Frau, die mit uns auf den Schienen gesessen hat. Dazu geht auf die Seite der BI, es gibt einen link zu den Spenden für Nora!Schöne Grüße von Birgit----------------------------- Hallo zusmmen,Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich melde, da ich noch warten wollte bis mein Prozess ganz zu Ende ist, bei dem es noch einige Unklarheiten gab/gibt (Ich habe ihn ja als Musterklägerin geführt). Es ist meines Wissens immer noch nicht alles ganz geklärt. Zwischendurch hatte ich mal Post von einer Vollstreckungsbeamtin bekommen, da hat sich dann rausgestellt, dass eine Rechnung bei mir nicht angekommen war usw.. Das ist gerade in Bearbeitung.Was jetzt wohl noch nicht ganz sicher ist (laut Ulrike Donat), wie viel festgesetzte Kosten die Gegenseite noch bekommt.Sicher ist aber inzwischen, dass meine Kosten über die Jahre bei weitem nicht mit dem was ich an Schmerzensgeld usw. bekommen habe gedeckt sind. Das liegt an den Gerichtskostenvorschüssen, und v.a. an meinen hohen Fahrtkosten durch die lange Strecke, die die Gegenseite nicht in dem Umfang anerkannt hat. Zudem muss ich 65% der Gerichtskosten tragen, da wir "nur" 350 der geforderten 1000 Euro Schmerzensgeld bekommen. So wurde es mir zumindest erklärt. Obwohl alle Kosten und "Gewinne" miteinander verrechnet wurden bleibe ich im Endeffekt auf fast 1500 Euro sitzen, die in den 8 Jahren angefallen sind. Falls es noch nicht zu spät ist, wollte ich nachfragen, ob noch Geld aus irgendwelchen Töpfen übrig ist, damit wenigsten noch ein Teil meiner Kosten gedeckt ist. Bisher hatte ich noch keine Zuschüsse oder so bekommen und alles selbst bezahlt, da ja nicht klar war, wie lange das Ganze wirklich dauert und ob es nicht (noch) besser für uns ausgeht. Soweit erst mal.Liebe Grüße aus DarmstadtKaroline ________________________________________________________

