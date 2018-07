Bericht vom zweiten Prozesstag des rassistisch-motivierten Anschlags auf dem S-Bahnhof Veddel

Zeugenvernehmung Frau Lea E., 21

Die Zeugin wurde bereits am Tag der Tat von der Polizei befragt und im Januar 2018 ein zweites Mal vernommen.

Sie war mit ihrem Freund und der Mutter ihres Freundes in der S-Bahn unterwegs. Sie standen zu dritt im Eingangsbereich an der Haltestange. Aus der Tür schräg links blickend, war der Tatort etwa 3-4 Meter entfernt. Sie hat gesehen wie Kronbügel im Windschutzhäuschen vor dem rechten Sitz stand. Er bückte sich und holte eine weiße Plastiktüte aus seinem Rucksack. Die Plastiktüte war oben zugebunden und kastenförmig. Ihre Ausmaße betrugen 25-30 cm Breite und 15-20 cm Höhe. Aus der Tüte ragte eine 5-6 cm lange Lunte, die er entzündete. Dann stand er auf und ging in normaler Geschwindigkeit ohne zu wanken oder andere Anzeichen für Alkoholkonsum zu zeigen in die nächste, aus Sicht der Zeugin links gelegene Tür im gleichen Wagon und stellte sich in den Eingangsbereich. Währenddessen schloß die Zeugin die Tür und die Bombe explodierte. Es sei extrem hell gewesen. Die anderen Fahrgäste erschraken. Anschließend setzte sich Kronbügel in ein 4er-Abteil und schaute wütend oder unzufrieden. Die Zeugin besprach sich mit ihren 2 Begleiter*innen und einem ihr vorher unbekannten Pärchen über weitere Schritte, kamen aber zu keinem gemeinsamen Ergebnis. Beim Aussteigen in Wilhelmsburg machte sie ein Foto von Kronbügel mit ihrem Handy und benachrichtigte die Polizei.

Zeugenvernehmung Herr Niklas S., 22

Er war im Eingangsbereich mit seiner Freundin Lea E. und seiner Mutter und bestätigt die Version der Zeugin im Großen und Ganzen. Er hat allerdings keine Lunte gesehen und beschriebt die Ausmaße der Tüte mit 40x60 cm. Er hat Kronbügel direkt nach dem Einsteigen lächeln gesehen. Er beschreibt, dass man in der Bahn die Druckwelle der Explosion spüren konnte, vergleichbar mit einer Böe, die ein Auto erfasst.

Zeugenvernehmung Frau Andrea S.

Bestätigt die Aussagen der anderen beiden Zeugen. Sie hat auch die Lunte gesehen und dass Teile geflogen sind. Sie hat aber keine Schrauben gesehen und keine Teile gehört, die gegen die S-Bahn geflogen sind. Auch sie hat Kronbügel nach der Tat lächeln gesehen.

Zeugenvernehmung Frau Sissy B., 42

Die Zeugin spricht vor der Tür einen Beamten an, weil ihr unwohl wegen Kronbügel ist. Die Richterin veranlasst, dass Kronbügel sich umsetzt, damit er weiter vom Zeugenstuhl entfernt ist.

Die Zeugin hat 5 Kinder, 2 davon mit Kronbügel und kennt ihn seit 2005, als sie sich in einer Kneipe auf dem Kiez kennenlernten. 2005 haben sie und Kronbügel kurz zusammengewohnt, danach hatten sie nur noch Sex und die Zeugin legt wert darauf, dass sie nie eine Beziehung hatten. 2006 kommt der erste gemeinsame Sohn, Hagen – der Name war der Wunsch des Vaters – auf die Welt. 2009 wird die gemeinsame Tochter Eva Brunhild (beim zweiten Vornamen sind wir uns sehr unsicher, er war aber altertümlich Deutsch) – der Name war die Idee der Mutter – geboren.

Kronbügel sei politisch klar rechts. Er würde ständig rechte Sprüche machen, auch wenn er nicht Teil der organisierten rechten Szene – die Zeugin sagt Skinheadszene – ist. Die Szene wolle ihn nicht mehr haben. Auf Konzerten der Szene wurde ihr gesagt, dass sie Kronbügel nicht mitbringen solle. Dies wisse sie auch von ihrem Bruder, der früher Skinhead war und heute im Ausland lebt. Die Zeugin war früher auf Skinheadkonzerten – sie nennt die Band Endstufe – unterwegs, aber heute nur noch auf Rockkonzerten.

Er habe häufig Gewaltphantasien, besonders wenn er trinkt, aber auch nüchtern. Er zitiert dann aus dem Gedächtnis Adolf Hitler, spricht davon das Pack auszuweisen oder alle Ausländer zu vergasen. Diese Aussage fiel vor 3 Jahren. Er wolle keine Ausländer als Freunde haben, obwohl er ein paar Russen als Freunde habe. Sie waren mal zusammen in Billstedt, da habe er sich sehr unwohl gefühlt wegen der vielen Ausländer. Egoismus, Waffen und Krieg seien seine Phantasien. Er war ein Jahr in Frankreich bei der Fremdenlegion. Seinem Sohn schenkt er zum Geburtstag Spielzeugwaffen und fabuliert, dass dieser den Dienst an der Waffe lernen müsse. Polenböller habe Kronbügel ständig, die finde er toll. Sie selbst hat gesehen wie er an Sylvester in Deutschland nicht zugelassene Böller gezündet hat. Das er noch häufiger Polenböller zündet, habe Kronbügel B.'s 18-jährigem Sohn erzählt. Er besitzt ihres Wissens nach keine Waffen, außer Böller. Er würde sich über andere stellen und andere auslachen. Er sei eine tickende Zeitbombe. Er sei gewalttätig.

B. berichtet von zwei Situationen, in denen Kronbügel gegen sie Gewalt angewendet hat. Während der Schwangerschaft des gemeinsamen Sohns habe Kronbügel sie bedroht und geschubst. Auslöser war ein Streit, da die Zeugin keine Drogen in ihrer Wohnung haben wollte, die ein Freund Kronbügels an Sylvester 2005 mitgebracht hatte. 2008 hat er in B. Abwesenheit ihre Haustür mit einem Ziegelstein eingeworfen und in der Wohnung randaliert. 6 Wochen nach der Geburt der gemeinsamen Tochter – also 2009 oder Anfang 2010 – hat Kronbügel sie gewürgt und ihr die Nase gebrochen, wofür er vor Gericht verurteilt wurde. Die Zeugin hat gegen Kronbügel eine Unterlassungsverfügung erwirkt, damit er sich ihr nicht mehr nähern darf. Trotzdem hat er ihr regelmäßig auf Arbeit, im Parkhaus oder zu Hause aufgelauert, was dazu führte, dass B. ihren Arbeitsort wechselte. Er habe einen gemeinsamen Freund, der im Rollstuhl sitzt und bei dem er zeitweilig gewohnt hat getreten und gedroht: „Ich zünde dich an!“ Kronbügel hat B. wahrheitsgemäß erzählt, dass er eine andere Frau geschlagen und vergewaltigt hat, wofür er vor Gericht verurteilt wurde.

Ab 2017 wollte B. nur noch in Beisein des Jugendamtes mit Kronbügel Kontakt haben. Die Zeugin untersagt ihren Kindern den Kontakt zu Kronbügel.

Juni 2017 kommt Kronbügel zu ihrem Grundstück. Die Zeugin und Kronbügel streiten sich und Kronbügel sagt: „ Euch wird das Lachen noch vergehen. Ihr werdet euch noch alle wundern. Ich werde die Bombe platzen lassen.“ Die Zeugin fragt nach, was das bedeutet und Kronbügel berichtet von seinem Plan Polenböller zusammenzubinden und zur Explosion zu bringen. Anschließend droht Kronbügel, ihr die gemeinsamen Kinder wegzunehmen, weil sie den Umgang mit der Waffe lernen sollten und die Zeugin das nicht leisten könne. Die Zeugin ist in diesem Moment klar, dass Kronbügel die Drohung Ernst meint. Die Zeugin berichtet ihren Kindern, einer Freundin und einer Mitarbeiterin des Jugendamtes von diesem Besuch und Kronbügels Drohungen. Aus Angst vor Kronbügel, aber auch aus familiären Problemen, bringt sie den Sohn nach dem Gespräch in einer Wohngruppe in einem anderen Ort unter.

Als B. im Dezember 2017 aus den Medien von Kronbügels Tat erfährt, kontaktiert sie telefonisch die nächstgelegene Polizeistation und sprich mit dem Polizisten Herrn Czemelka. Sie hat Angst, das Kronbügel nun, da er den ersten Teil seiner Drohung wahr gemacht hat, kommt und versucht ihre Kinder zu entführen. Der Polizist wiegelt ab. Das sei keine Bombe gewesen, sondern nur ein paar Böller und wimmelt die Zeugin ab. Das sei der Grund, warum sich Bargstädt erst jetzt bei Gericht als Zeugin zur Verfügung gestellt habe.

Er mache sich über Gerichte lustig. Er glaubt, dass er sich nur ein bisschen verstellen muss, und schon fressen ihm die Gerichte aus der Hand. Er sei ein Schauspieler, der sich sehr gut verstellen kann.

Kronbügel will nicht arbeiten und lacht Menschen aus, die arbeiten wollen.

Die Zeugin kennt „La Bomba“ aus Erzählungen Kronbügels. Die Richterin fragt die Zeugin, ob ihr die Namen „Knisterminister“ und „Man of Kokel“ etwas sagen. Sie verneint. Kronbügel sei meistens in Harburg oder Trittau unterwegs, wo er auch mal in der Hamburger Straße bei einem Mario (Nicht sicher mit dem Vornamen!) gewohnt hat.

Kronbügel ist Alkoholiker. Er habe schon morgens getrunken. Er hat manchmal morgens die typischen Entzugserscheinungen, also Zittern, Schweißausbrüche und Schmerzen gezeigt. Er habe schon mal einen Entzug gemacht. B. hat ihre zwei großen Töchter, die heute 20 und 21 Jahre alt sind, nie mit Kronbügel allein gelassen. Sie hatte Angst, weil er ein sehr sexistischer Mensch sei, der auf junge Frauen steht. Wenn sie zusammen unterwegs waren und er ein junges, schlankes Mädchen gesehen hat, hat er häufig sexistische Sprüche gemacht.

Die Zeugin wird für den 9.8. wieder geladen, weil die Verteidigung sich Zeit erbeten hat, um ihre Fragen vorzubereiten.