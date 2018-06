Die ARD Dokumentation - Die schwarze Gewalt

https://www.youtube.com/watch?v=kjF8gspvTq8

Hurra! Wir sind wegen des G20 Protest in Hamburg beim G20 in einer ARD Dokumentation vorgekommen. Wir haben damit Reichweite. Weiter erfahren wir mehr über die Arbeit der Schweine. Die allerdings lernen auch über uns. Für die guten Beiträge war die ARD in Spanien und Italien gewesen. Die Karte am Anfang die zeigt, von welchen Orten die Leute überall gekommen sind gefällt mir richtig gut. Das italienische Schwein hat inhaltlich mit seiner Einschätzung zu den (A) dort eine valide Beurteilung gegeben. Leider nicht in Frankreich, Griechenland, Österreich oder der Schweiz. Das hat leider gefehlt. Selbst Videos von Camcorder und Handys der vielen Bürger*innen und Presse sind wir gefilmt und später gezeigt worden. Die Qualität derer Aufnahmen sind schon gut und werden jährlich besser. Tja so ist das mit den Kameralinsen für alle.

Für die IL und den Roten Aufbau ist das eine tolle Werbung. Es fehlen auch der Rechtsanwalt Andreas Beuth von der Roten Flora und Andreas Blechschmidt von der Roten Flora als Sprecher. Vermisst habe ich auch den Bela Rogalla als Demoanmelder von Die Linke.

Immerhin kam Die Linke HH in der Doku vor, als auch Rechtsanwätlinnen im Konflikt mit den Schweinen. Spaß hatte ich als das Maul des Schwein Jan Hieber sah wie verduzt er guckt und nicht begreift mit wem oder was er es zu tun hat.

Zukünftig dürfen die Schweine nur keine http://www.eurogendfor.org gegen uns einsetzen, um uns mit unseren eigenen Mitteln zu schlagen. Dann haben wir wirkliche Probleme und sind in der GeSa.

Leute, verschickt an alle den YouTube Link. So toll sind diese 45 Minuten. Es macht immer wieder Spaß sich das anzusehen.