Aufruf zu Straftaten gegen Staat und Kapitalismus, Schritt 1

100 Mio. Tonnen CO² jedes Jahr, allein in NRW. Waffenexporte an den Faschisten Erdogan. Genozid an der kurdischen Bevölkerung;

Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur, Waffenhandel und Mord zum Erhalt unseres westlichen Lebensstandarts. Die Betroffenen werden an der Flucht gehindert, schmutzige Deals werden vereinbart, Zäune gebaut, Terrorismus unterstützt. Konnzentrationslagerartige Gefängnisse, wie z. B. in Lybien, finanziert. Kapitalismus fordert viele Opfer. Mit einer großflächigen Sprayaktion an öffentlichen Orten wie Universität, Plätzen, Tram- und Bushaltestationen und Schulen, wollen wir die Menschen zwingen hinzusehen. Es passiert zu viel, um nicht zu berichten. Hinsehen ist der erste Schritt zur Veränderung. Wir rufen dazu auf, Straftaten gegen all jene zu begehen, die Gesetze schaffen, um Hierarchien und Kapitalismus zu erhalten und zu schützen! Wir rufen dazu auf, Gesetze zu ignorieren und zu tun, was nötig ist, um Deutschland zu zwingen, das Massaker in Afrin zu stoppen!

Fight capitalism, fight germany, fight Erdogan, fight facism! Es beginnt mit uns ALLEN!