Wir denken an euch in Grohnde, in Brokdorf, in Gundremmingen, drumherum und bundesweit. Mit dem JahresweXel gehen drei weitere Atomkraftwerke vom Netz und ab dem 1. Januar 2022 biegen wir, die AKW betreffend, auf die Zielgerade ein.

Das sogenannte Ausstiegsjahr frohlockt mit dem historischen Ereignis schlechthin. Hier ist ausnahmsweise mal nicht ein Lockdown gemeint, sondern ein shutdown. Ende 2022 werden die letzten im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke abgeschaltet. Zahlreiche Aktionen und Publikationen sind bundesweit in Planung und in unserer Vorstellung schauen wir hoffnungsfroh auf ein Jahr der Freude und des Zusammenseins.

Gorleben raus, AKW aus!

Zugegeben, die Realität stellt sich derzeit anders dar. Dennoch möchten wir euch frühzeitig darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Planungen für eine Kulturelle Widerstandspartie 2022 laufen. Unter dem Motto: "Gorleben raus, AKW aus! - Das Fest zum Erfolg aller Anti-Atom-Bewegten" möchten wir am Pfingstfreitag, den 03. Juni 2022, in Gorleben die Korken knallen lassen. Es ist noch ein Weg voller Ungewissheit, aber wir stehen zu den Worten: "Niemals aufgeben!".

Neujahrsempfang am 1. Januar

Auch die erste Versammlung des Jahres, an den Atomanlagen in Gorleben, wird stattfinden. Am 01.01.2022 begrüßen wir ab 14.00h das Neue Jahr mit einer kleinen Kundgebung und anschließendem Spaziergang ums Bergwerk. Entgegen der Jahre vor der Pandemie wird es keine Getränke und Backwaren geben. Abstand und Masken sind geboten.

Bei aller Euphorie um die Abschaltung der AKW ist uns natürlich klar, dass sich die Probleme des Atomzeitalters mit dem Ende des Jahres 2022 nicht pulverisieren werden. Wir erleben eine medial befeuerte Debatte um die Atomkraftnutzung in der Republik im Klimakontext. Es könnte durchaus sein, dass wir gleich zu Beginn des neuen Jahres im Rahmen der EU-Taxonomie die Energieerzeugung aus Gas und Atom als nachhaltig präsentiert bekommen. Würde dies aus unserer Sicht einer weiteren finanziellen und ökologischen Bankrotterklärung gleichkommen, wird es wohl einige EU-Staaten geben, die sich gerne möglicher Subventionen bedienen würden - allen voran Frankreich. Wir werden weiter ein wachsames Auge haben und die Probleme der Atomkraftnutzung sind bundesweit allgegenwärtig.

Von uns ein großes Dankeschön an all die Menschen, die uns im vergangenen so großartig unterstützt haben. Wir sind sehr dankbar für die Treue, die ihr uns in schwierigen Zeiten entgegenbringt. Vielen Dank an all die Menschen, die uns zum Jahresende noch einmal mit einer Spende bedacht haben oder dies noch machen werden und damit auch in schwierigen Zeiten einen Beitrag leisten, um unsere erfolgreiche Arbeit fortzuführen - Danke!

Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins Neue Jahr und bleibt gesund.

Sonnige Grüße

Torben Klages

für die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg