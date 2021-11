Widerruf unseres Denunziationsaufrufs

Wir sind daran interessiert, die Betroffenen vor Johannes zu schützen. Das erfordert keineswegs die öffentliche Preisgabe irgendwelcher Strukturen.

Wir wollen jedoch auch Kritik an uns selbst üben. Indem wir nicht hinreichend klar gemacht haben, was wir damit meinen, haben wir möglicherweise den Eindruck erweckt, dass wir Denunziation und Snitch-Verhalten gut heißen würden. Dem ist selbstverständlich nicht so. Wir geben unsere Genoss*innen nicht leichtfertig der Repression preis und wir sind uns der Verantwortung bewusst, die damit einhergeht, Informationen zusammenzutragen, die für die Repressionsbehörden von höchstem Interesse sind. Wir werden hier noch einmal überlegen, diskutieren und nacharbeiten, wie wir sowohl den Schutz der betroffenen Personen gewährleisten können, als auch verhindern, der Repression in die Hände zu spielen.

Alle diejenigen, die bisher Informationen über Strukturen und Räume publik gemacht haben, in denen sich J. bewegt hat, fordern wir auf, ihre Statements zu löschen und entsprechend Verantwortung zu übernehmen, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen.

Bitte verbreitet dieses Statement, um zu verhindern, dass noch mehr Informationen über unsere Strukturen offen gelegt werden und um zu verhindern, dass es möglicherweise aufgrund dessen zu weiterer Repression kommt.

Solltet ihr um Johannes Domhövers Aufenthaltsort wissen, so überlegt bitte, wie ihr sicherstellen könnt, dass er keiner der Betroffenen etwas antut.

Vergewaltigern aufs Maul und Anna und Arthur halten’s Maul!

Ihr könnt uns weiterhin an unterstuetzungsgruppe1000@riseup.net kontaktieren.