LAURA J. COLEMAN ALIAS ANIKA BOUDIR AKZEPTIERT DIRK BREDACK ALS NAZI NEBEN IHREN KINDERN

von: anonym am: 25.08.2021 - 07:59
Themen: 
Antirassismus
Bildung
Indymedia
Medien
Soziale Kämpfe
Regionen: 
Berlin & Brandenburg

VOR EINIGEN MONATEN ERSCHIEN BEREITS EIN BERICHT ZU DEM THEMA: https://gei-ge.de/node/1602540000109774/

VON DEM RECHTSEXTREMEN NEONAZI DIRK BREDACK IST BEKANNT; DASS ER SICH WEITERHIN AUF NAZIVERANSTALTUNGEN ALS GITARRENSPIELER UNTER VÖLKISCHEN VERDINGT:

ZULETZT WURDE ER IN THÜRINGEN AUF EINEM VÖLKISCHEN PFINGSTFEST GESICHTET:

TROTZDEM LEBT ANIKA BOUDIR WOHL WISSEND WEITER MIT DIRK BREDACK ZUSAMMEN:

AUCH; TROTZ DER TATSACHE; DASS SIE OFFENBAR ZWEI KINDER MIT EINEM AFRIKANER HAT; AKZEPTIERT SIE DIE VÖLKISCHE DENK- UND LEBENSWEISE:

 

MITTLERWEILE IST AUCH BEKANNT; DASS BEIDE BEI EINEM UNTERNEHMEN FÜR EISENBAHNTECHNIK IN BERLIN – BOHNSDORF ARBEITEN:

 

DAS UNTERNEHMEN VERÖFFENTLICHTE AUF DER EIGENEN INTERNETSEITE EIN FOTO DER BEIDEN AUF EINER FIRMENINTERNEN BROCKENFAHRT:

https://waggon24.com/de/einblicke.html

WEITERHIN IST SIE AUF FACEBOOK ALS AUTORIN ZU FINDEN:

DORT BEZEICHNET SIE SICH SELBST ALS QUERDENKERIN:

https://www.facebook.com/AutorinLauraJ.Coleman

ES SIEHT AKTUELL SO AUS; DASS DIE BÜCHER DER NUN EHEMALIGEN AUTORIN ANIKA BOUDIR NICHT MEHR VERTRIEBEN WERDEN:

RECHTSEXTREMISMUSEXPERTIN ANDREA RÖPKE BESCHÄFTIGT SICH SEIT JAHREN MIT DEM FALL BREDACK:

VOR EINIGEN MONATEN ERSCHIEN BEREITS EIN BERICHT ZU DEM THEMA: https://gei-ge.de/node/1602540000109774/

VON DEM RECHTSEXTREMEN NEONAZI DIRK BREDACK IST BEKANNT; DASS ER SICH WEITERHIN AUF NAZIVERANSTALTUNGEN ALS GITARRENSPIELER UNTER VÖLKISCHEN VERDINGT:

ZULETZT WURDE ER IN THÜRINGEN AUF EINEM VÖLKISCHEN PFINGSTFEST GESICHTET:

TROTZDEM LEBT ANIKA BOUDIR WOHL WISSEND WEITER MIT DIRK BREDACK ZUSAMMEN:

AUCH; TROTZ DER TATSACHE; DASS SIE OFFENBAR ZWEI KINDER MIT EINEM AFRIKANER HAT; AKZEPTIERT SIE DIE VÖLKISCHE DENK- UND LEBENSWEISE:

 

MITTLERWEILE IST AUCH BEKANNT; DASS BEIDE BEI EINEM UNTERNEHMEN FÜR EISENBAHNTECHNIK IN BERLIN – BOHNSDORF ARBEITEN:

 

DAS UNTERNEHMEN VERÖFFENTLICHTE AUF DER EIGENEN INTERNETSEITE EIN FOTO DER BEIDEN AUF EINER FIRMENINTERNEN BROCKENFAHRT:

https://waggon24.com/de/einblicke.html

WEITERHIN IST SIE AUF FACEBOOK ALS AUTORIN ZU FINDEN:

DORT BEZEICHNET SIE SICH SELBST ALS QUERDENKERIN:

https://www.facebook.com/AutorinLauraJ.Coleman

ES SIEHT AKTUELL SO AUS; DASS DIE BÜCHER DER NUN EHEMALIGEN AUTORIN ANIKA BOUDIR NICHT MEHR VERTRIEBEN WERDEN:

RECHTSEXTREMISMUSEXPERTIN ANDREA RÖPKE BESCHÄFTIGT SICH SEIT JAHREN MIT DEM FALL BREDACK:

Bilder: 
webadresse: 
http://www...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Keine Auszeichung / Eigene Angaben zur Weiternutzung im Text