LAURA J. COLEMAN ALIAS ANIKA BOUDIR AKZEPTIERT DIRK BREDACK ALS NAZI NEBEN IHREN KINDERN
VOR EINIGEN MONATEN ERSCHIEN BEREITS EIN BERICHT ZU DEM THEMA: https://gei-ge.de/node/1602540000109774/
VON DEM RECHTSEXTREMEN NEONAZI DIRK BREDACK IST BEKANNT; DASS ER SICH WEITERHIN AUF NAZIVERANSTALTUNGEN ALS GITARRENSPIELER UNTER VÖLKISCHEN VERDINGT:
ZULETZT WURDE ER IN THÜRINGEN AUF EINEM VÖLKISCHEN PFINGSTFEST GESICHTET:
TROTZDEM LEBT ANIKA BOUDIR WOHL WISSEND WEITER MIT DIRK BREDACK ZUSAMMEN:
AUCH; TROTZ DER TATSACHE; DASS SIE OFFENBAR ZWEI KINDER MIT EINEM AFRIKANER HAT; AKZEPTIERT SIE DIE VÖLKISCHE DENK- UND LEBENSWEISE:
MITTLERWEILE IST AUCH BEKANNT; DASS BEIDE BEI EINEM UNTERNEHMEN FÜR EISENBAHNTECHNIK IN BERLIN – BOHNSDORF ARBEITEN:
DAS UNTERNEHMEN VERÖFFENTLICHTE AUF DER EIGENEN INTERNETSEITE EIN FOTO DER BEIDEN AUF EINER FIRMENINTERNEN BROCKENFAHRT:
https://waggon24.com/de/einblicke.html
WEITERHIN IST SIE AUF FACEBOOK ALS AUTORIN ZU FINDEN:
DORT BEZEICHNET SIE SICH SELBST ALS QUERDENKERIN:
https://www.facebook.com/AutorinLauraJ.Coleman
ES SIEHT AKTUELL SO AUS; DASS DIE BÜCHER DER NUN EHEMALIGEN AUTORIN ANIKA BOUDIR NICHT MEHR VERTRIEBEN WERDEN:
RECHTSEXTREMISMUSEXPERTIN ANDREA RÖPKE BESCHÄFTIGT SICH SEIT JAHREN MIT DEM FALL BREDACK:
VOR EINIGEN MONATEN ERSCHIEN BEREITS EIN BERICHT ZU DEM THEMA: https://gei-ge.de/node/1602540000109774/
VON DEM RECHTSEXTREMEN NEONAZI DIRK BREDACK IST BEKANNT; DASS ER SICH WEITERHIN AUF NAZIVERANSTALTUNGEN ALS GITARRENSPIELER UNTER VÖLKISCHEN VERDINGT:
ZULETZT WURDE ER IN THÜRINGEN AUF EINEM VÖLKISCHEN PFINGSTFEST GESICHTET:
TROTZDEM LEBT ANIKA BOUDIR WOHL WISSEND WEITER MIT DIRK BREDACK ZUSAMMEN:
AUCH; TROTZ DER TATSACHE; DASS SIE OFFENBAR ZWEI KINDER MIT EINEM AFRIKANER HAT; AKZEPTIERT SIE DIE VÖLKISCHE DENK- UND LEBENSWEISE:
MITTLERWEILE IST AUCH BEKANNT; DASS BEIDE BEI EINEM UNTERNEHMEN FÜR EISENBAHNTECHNIK IN BERLIN – BOHNSDORF ARBEITEN:
DAS UNTERNEHMEN VERÖFFENTLICHTE AUF DER EIGENEN INTERNETSEITE EIN FOTO DER BEIDEN AUF EINER FIRMENINTERNEN BROCKENFAHRT:
https://waggon24.com/de/einblicke.html
WEITERHIN IST SIE AUF FACEBOOK ALS AUTORIN ZU FINDEN:
DORT BEZEICHNET SIE SICH SELBST ALS QUERDENKERIN:
https://www.facebook.com/AutorinLauraJ.Coleman
ES SIEHT AKTUELL SO AUS; DASS DIE BÜCHER DER NUN EHEMALIGEN AUTORIN ANIKA BOUDIR NICHT MEHR VERTRIEBEN WERDEN:
RECHTSEXTREMISMUSEXPERTIN ANDREA RÖPKE BESCHÄFTIGT SICH SEIT JAHREN MIT DEM FALL BREDACK: