Naturfreundehaus Köln-Kalk wirft Hamiam e.V. raus.

Naturfreundehaus Kalk wirft Hamiam e.V. raus.

Im November 2020 werden dem Verein Hamiam e.V. http://hamiam.de/ (Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern) fristlos, ohne Gespräch und

Angabe von Gründen die - kostenfreien - Räume im Naturfreundehaus Kalk gekündigt. Der dort zuständige Vorstand (laut handelsregister.de-Auskunft : Jürgen Schramm aus Nippes, Joachim Römer aus Humboldt, Hildegard Siegler aus Humboldt) hatte dazu einen Anwalt beauftragt und jedes Gespräch abgelehnt. Weiter wurden die Tätigen von Hamiam e.V. auch in den persönlichen Kontakten während des Rauswurfs abgewertet (z.B. "ihr seid das Allerletzte".) Stellungnahmen von Vereinen und Gruppen in Kalk, die das Naturfreundehaus Kalk nutzen, fehlen. Möglicherweise traut sich niemand, etwas dagegen zu sagen, weil alle von den Raumnutzungen abhängig sind und vom Wohlwollen des Vorstandes:

(laut Webseite des Hauses yogalex - Alexander Meyen , Mehr Grün in Kalk (Desiree Frese, Silvia Marchais Raytchevska) Pflanzstelle (Vorstand laut Webseite:: Pauline Riecke, Christian Brosig, Julia Brychcy, Daniel Dlugosch, Jana Kemper) , Interventionistische Linke Köln , Die KEAs e.V. (laut Webseite: Jochen Lubig), Antiatomplenum, Futur 3 Wohnprojekt in Kalk (Vorstand laut Handelsregister.de Monika Becker, Alix Arnold, Ulla Göbel, Oskar Schlaak), Aufstehen (Sammlungsbewegung von Die LInke) , DKP Köln-Kalk (Kreisvorstand DKP Köln laut Webseite:Raimund Conrad, Dirk Stehling, Peter Trinogga, Christine Christofsky).

Nachfolgend zwei Mails dazu, in denen die Situationen geschildert werden und rufschädigende Gerüchte gegen Hamiam e.V. benannt werden:



Im November 2020 wurde dem Verein (für Unterstützung von Flüchtlingen, die wegen LSBTQ im afrikanischen Heimatland verfolgt werden oder mit Tod bedroht werden) wurden von dem Vorstand und zwei Hausleiterinnen durch deren Anwalt fristlos gekündigt. Zwischen Tür und Angel hat die eine dort, Mona oder Moni, so eine Art Hausleiterin, und ein Vorstand, Joachim oder Jochen, die Kündigung für wenige Tage später ausgehändigt.

Auch ein WG-Zimmer für einen Flüchtling wurde dem Verein gekündigt.

Der gekündigte Flüchtlingshilfe-Verein war geschockt und wie vor den Kopf gestoßen. Nach seiner Fassungslosigkeit und Entsetzen, und als sie nachfragten, wieso, meinte die eine Hausleiterin dazu, so ähnlich wie, "euer Verein ist oder ihr seid das aller Letzte und ihr wisst genau, warum ihr rausfliegt". Natürlich wussten der Flüchtlingshilfeverein das nicht und konnte auch der Kündigung nicht Folge leisten. Zum einen, da er seine Unterlagen(er hatte in den letzten Jahren zweihundert bis dreihundert Flüchtlingen geholfen) in den Büros hatte und zum anderen,

da er keinen anderen Platz hatten, wo er hinkonnte. Der Flüchtlingshilfe-Verein bat mehrmals um eine Aussprache, worum es

ginge, doch die Gelegenheit wurde ihm nicht angeboten.

Aus finanziellen Gründen konnten er sich auch keinen Anwalt nehmen. Er konnte dann lediglich einen Auszug zwei Wochen später, statt fristlos, zum 30.11.2020 im Gespräch mit dem Anwalt des Naturfreundehauses erwirken . So war die Schlüsselübergabe am 30.11.2020. Bei der Schlüsselübergabe waren zwei Männer da vom Vorstand, auch dieser Joachim oder Jochen, und zwei Frauen, die das Haus leiten, Mona oder Moni, und eine Barbara. Der gekündigte Verein suchte nochmals das Gespräch aber es wurde ihm nichts gesagt. Zum Schluss wurde von dem Vorstand gesagt :

"Schlüssel her und raus".

Und jetzt - der Verein hatte dort ein kleines 8 qm Büro, so ein Raum, der über war und nicht anders genutzt werden konnte, und kostenfrei

schon seit 2012. Jetzt zahlen sie fast siebentausend im Jahr in Porz.

Wer weiss was dazu? Wer kennt die Leute? Wer geht so mit anderen um? Ella



Mail von Enrico zu Hamiam e.V. und NFH Kalk, Fr. 07.05.2021 an Kalkverteiler

Es ist einfach nur schrecklich und fassungslos was ich nun auch hier über den Rauswurf durch den Vorstand von NFH lese. Dann auch noch, dass diese Gutmenschen eine intensive Prüfung vorgenommen haben um dann zum Schluss zu kommen die Raüme aufzukündigen. Meine Frage: welche Methoden der Prüfung wurden angewendet? Das Wort „intensiv “ kann jeden in den Mund nehmen um eine Glaubwürdigkeit erreichen zu wollen. Liebe NFH, Ortgruppe Kalk und die die sich hier angehang haben, schon mal von Transparenz gehört? Und grade bei so ein Thema, ist es sehr wichtig alle Seite mal anzuhören. Aber weder das NFH noch andere Organisationen haben den Weg des Dialogs gewählt. Besser ist es ja zu Schweigen und einfach rauszuschmeißen. Das Problem ist damit nicht gelöst. Denke man nur daran, dass solche Vorwürfe jeden auch zu Unrecht treffen kann.

Vielleicht mal zu meine Person: ich bin ein Flüchtling, 2014 nach Deutschland gekommen. Und von Hamiam e.V aufgenommen: klingt jetzt logisch: ich möchte das Verein nur schützen? Nein, ich bin zum Menschenrechtsaktivist geworden, weil mich so viel wiederfahren ist. Ich wurde selber in meinem Heitmatland sexuell missbraucht und ich wurde nie im Leben für eine Menschengruppierung stehen die solche praktiken machen… nein nicht hier in Deutschland, wo es demokratische Gerichte gibt . In meiner Heimat sehen die Menschen zu, wenn ein Schwuler angezündet wird und es gibt dann noch Beifall. Aber hier in Deutschland hat man als LGBTIQ angehöriger das Recht seine Stimme zu erheben. Nun zurück zu Hamiam: ich hatte gelegenheit für das Verein zu arbeiten und ich kann sagen, es genug zu kennen. Ich habe kein Bock zu plaudern, bin auch keine Plaudertasche. Es gab einige giftige Menschen die um den Vorstand herum waren und sich in die orga eingeschliechen haben und die dann nach unseriöse Arbeit und Verhalten durch den Vorstand gekündigt wurden. Bei allen Fehler (wir sind ja alle Menschen), sexueller Übergriffe gab es nie. Umso mehr bin ich völlig überrascht gewesen zu hören das bestimmte Personnen ....... (zensiert, weil üble Nachrede keine weitere Verbreitung erfahren soll) erfahren haben. Mittlewiele weiß ich um wen es sich handelt, es ist jemand der den Grundstein der gerüchte gelegt hat. Herr G. ein africanischer Bruder, kann ich sagen- bei uns sind wir alle Brüder. Der Mann ist ein Psychopat. Auch unter flüchtlinge gibt es Menschen, die es mit den anderen nicht gut meinen. Und so war es auch bei Hr. G, der mit aller Wucht versuchte Sachen an sich zu reisen, koste, was es wolle: auch Verleumdung führt zum Ziel. Ich habe noch Kontakt zu Hamiam und weiß, dass die Vorwurfe des.... (zensiert, weil üble Nachrede keine weitere Verbreitung erfahren soll) vom Gericht eingestellt wurde. Der Kläger – mein Bruder- muss sich selber vor Gericht dafür verantworten, da er mehrfach kriminielle Aktivitäten vollzogen hat u.a. kam mir von anderen Brüdern zu Ohren, das er wegen Vergewaltigung vor Gericht steht. Ist es nicht abstrus? Sogar Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmung von Mediageräten fanden bei diesem Menschen statt, der solche böse Gerüchte über eine seriöse menschenrechtsorganisation verbreitet.

Es ist traurig, dass Menschen aus andere orgas (wie ihr) sich diesen Verleumdungen anschließt ohne jegliche Hinterfragung und in der absoluten Befangenheit steht.

Wie ich erfahren habe fanden im letzten Jahr bereits bei zwei anderen Cooperations-Orgas von Hamiam Gespräche diesbezüglich statt und nach Vorlage der Beweise, war die Sache geklärt. Das ist vorbildlich Verhalten und nicht was ihr hier treibt. weitere üble Nachrede und dann auch noch versteckt über irgendwelche Verteiler mit Nicknamen.

Zerstört nicht mit eurem Nichtwissen und Glaubensanstrengungen noch mehr einen guten Namen wie HAMIAM, die sich immer aufopfernd, um alle Helfebedürftigen gekümmert haben und zu einem bessere Leben geholfen haben.

Leute, lass euch nicht irren: lasst diesen Verein ihre Arbeit machen, Sie haben der Menschheit nichts angetan. Und für die Anhänger der Selbstjuztiz: Seid froh nicht davon betroffen zu sein, bedenkt aber: Eines Tages können solche Vorwürfe auch euch treffen, wenn einer Rache üben möchte und ähnliche kriminellen Lebenslauf hat.

Im diesen Sinn geht auf Hamiam zu und bedient euch der wahrheit+Aufklärung und nicht dem Gerüchten+Lügen

http://hamiam.de/

Office:

HAMIAM

Hauptstraße 442, 51143 Köln

(erreichbar mit der Linie 7 Haltestelle Porz-Markt / Steinstraße

Postadresse:

HAMIAM

Postfach 90 02 52

51112 Köln

Homepage: http://hamiam.de/