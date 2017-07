Freiwillige für Rojava

Wollt ihr am aktiven Freiheitskampf Rojava teilnehmen? (Basis YPG/YPJ)

Wir bringen genossinnen/Genossen nach Rojava! Wir haben mehrere Routen erarbeitet (und erfolgreich erprobt. Einzelheiten werden wir hier aus bekanntlichen Gründen nicht ausführen.

Hinweis: gültiger Reisepass erforderlich. Hinweis: Zuführung über unkonventionelle Wege. Hinweis: sehr geringe Reisekosten. Hinweis: Krieg ist kein Spiel!

Bitte beachtet das es Staaten gibt die es strafbar werten für eine fremdländische Macht zu dienen bzw. Anwerbung dafür zu betreiben. Daher sind wir auf allen Ebenen auch in eurem Interesse sehr vorsichtig. In der Regel versuchen wir kleinere Gruppen zusammen zu stellen die dann von "erfahrenen Genossinnen/Genossen nach Rojava begleitet werden und dort der YPG/YPJ zugeführt werden. Die Hinreise ist egal auf welchem Wege sehr gefährlich da Kampfzonen passiert werden und sich ggf. nicht "so genau" an Einreisebestimmungen verschiedener Länder gehalten wird.

Weiteres via "Threema" ID

C86YJYY3

Das Volk Rojava bedankt sich bei allen Genossinne/Genossen für den mutigen Schritt !