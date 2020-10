(Tübingen) Gegendarstellung zu den Vorwürfen in der Gartensia / Gartenstraße 7

Den Aktiven (v.a. Frauen) in der Gartenstraße 7 wird Duldung sexistischen Verhaltens und Täterschutz durch die "Awareness-Crew Tübingen" vorgeworfen (https://de.indymedia.org/node/109857). Damit steigt die Awareness-Crew voll auf die Instragram-Kampagne "Konsequenzia" ein, die von zwei Personen, die aus der G7 flogen, betrieben wird. Dass Konsequenzia allerdings selbst 7 Personen aus dem Haus G7 gemobbt (durch Anschreihen, Beschimpfen, emotional Verletzen, teilweise auch handgreiflich Provozieren) hat, 6 Mediationsangebote von den Aktiven im Haus abgelehnt hat und dann am Ende selbst wegen Verstoß gegen den Hauskonsens aus dem Haus flog, bleibt verdeckt. Die Awareness-Crew deckt und entschuldigt mit diesem einseitigen Posting das Mobbing und rassistische und chauvinistische Aussagen ("der soll sich quälen bis er sich umbringt") und Forderungen ("die scheiß Ausländer sollen raus") von Konsequenzia in diesem Zusammenhang. Alles was Konsequenzia nach dem sexualisierten Übergriff durchgezogen hat, auch wenn der zwischenzeitlich auch nach Konsequenzias Aussage als geklärt galt, weil die Täterperson (ein minderjähriger obdachloser Bettler) rausgeworfen wurde, sei okay. Weil: Definitionsmacht.

Dieses Vorgehen durch die Awareness-Crew ist fatal. Es zieht das Konzept der Awareness durch den Cacao. Wenn Definitionsmacht so ausgeweitet und entstellt wird, gibt es einer jeden Person schier unbegrenzte Macht in die Hand, die sich traut eine Situation als Übergriff zu definieren. In diesem Fall war der Übergriff ein längeres Angaffen. Sicher kann das als Übergriff wahrgenommen werden, und auf keinen Fall soll dann darüber diskutiert werden müssen! Aber mehr als die Täterperson kann mit diesem Argument nicht rausgeworfen werden, es darf nicht eine entgrenzte Macht rauszuwerfen und zu mobben verleihen. In einem Projekt wie die Gartenstraße 7, welches als einziges der sonst tendenziall weiß-deutsch-akademischen Tübinger Hausprojekte auch obdachlosen Bettlern, meist aus Osteuropa, offen steht, kann nicht jede*R die*der nach so einem Übergriff nicht sofort einsichtig ist als Täterschützer rausgeworfen werden!

Das kann und wird im Epplehaus gemacht, was auch gut ist, dass es solche Räume gibt. Aber es ist auch wichtig, dass es endlich mal ein Hausprojekt schafft den gesellschaftlichen rassistischen Sozial-Chauvinismus nicht zu reproduzieren, und eben auch bettelnden Menschen Wohnraum verschafft. Die Gartensia hat trotzdem immer versucht den feministischen Grundkonsens so gut wie möglich umzusetzen: die Übergriffe wurden sofort auf dem Plenum thematisiert, der Konsequenzia wurde sofort unterstützt, nur die Forderung nach 100 Euro von der Täterperson wurde kritisiert. Als es dann zum Wunsch nach Rauswurf der Täterperson kam, wurde diese auch relativ schnell umgesetzt.

Was die Awareness-Crew hier betreibt ist Victim-Shaming gegenüber den Aktiven (vor allem Frauen) in der G7, welche jetzt trotz aller Bemühungen, trotz Organisierung von 6 Moderationen, die allesamt von Konsequenzia abgelehnt wurden, zu den "bösen Sexisten" stilisiert werden. Daher folgt hier nun die Gegendarstellung der Gartenstraße 7.