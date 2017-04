Gentrifizierung - Der Kotti wird verkauft! [Berlin]

EILMELDUNG: +++ Das Kreuzberger Zentrum soll verkauft werden +++ Bieterverfahren bereits abgeschlossen +++ Private Investorfirma erhält Zuschlag +++ Die Gentrifizierung schreitet mit großen Schritten voran. Nun ist das 'Zentrum Kreuzberg' / 'Neues Kreuzberger Zentrum' dran. Ihr kennt es wahrscheinlich alle: Das riesige gelb-weiße Haus am Kottbusser Tor, das über die Adalbertstraße führt. Im Zentrum Kreuzberg wohnen etwa 1000 Menschen. Der große Teil kann hier im Herzen Berlins noch wohnen, weil die Mieten bisher bezahlbar waren und es sich bei den 290 Wohneinheiten um Sozialen Wohnungsbau handelt. Im Haus wohnen zu einem großen Teil Menschen, die bei steigenden Mieten gezwungen wären, an den Stadtrand zu ziehen. Das Zentrum Kreuzberg hat 90 Gewerbeeinheiten: Die wohl bekanntesten sind das 'Kafé Kotti' und der 'Monarch'. Daneben bereichern etliche Kunst- und Theaterräume wie die 'Vierte Welt' die Stadt und kleine Läden des täglichen Bedarfs versorgen die Menschen im Kiez mit Lebensmitteln und Dienstleistungen. Das Kreuzberger Zentrum soll meistbietend verkauft werden. Den Zuschlag beim Bieterverfahren hat die 'Juwelus NKZ Projekt GmbH' mit einer Bietersumme von etwa 60 Millionen Euro bekommen. Ein Kaufvertrag kann nun jederzeit zustande kommen. Die Folgen des Verkaufs an einen Privaten Investor werden verheerend sein: Sanierung, Erhöhung der Mieten, Entmietung, ... und letztenendes die Verdrängung von sehr, sehr vielen Menschen, Initiativen und Läden im Interesse mächtiger Kapitalinteressen. Es kann sich nur um Tage oder Wochen handeln, bis der Kaufvertrag unterschrieben ist. Momentan geht alles unheimlich schnell! Verschiedene Politiker*innen äußerten in den letzten Tagen, dass sie das Vorkaufsrecht des Bezirks geltend machen wollen. Realistisch gesehen wäre das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, eine soziale Katastrophe für die Menschen im Kreuzberger Zentrum zu verhindern und das Kottbusser Tor als einen gewachsenen, vielfältigen Lebensraum im Herzen Kreuzbergs zu erhalten. Das Kreuzberger Zentrum braucht Dich. Gemeinsam müssen wir nun Druck aufbauen, um der Politik zu zeigen, dass ein Verkauf dieses symbolträchtigen Hauses mit uns nicht zu machen ist. Tragt diese ersten Infos weiter in Eure Gruppen und sprecht in Eurem Umfeld darüber. Kommt zu Demos und Aktionen. Zeigt Solidarität auf Eure Weise. Viele Menschen im Kreuzberger Zentrum werden dankbar über jede Aktion sein, die Ihr unterstützt und selbst auf die Beine stellt. Links zum Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrum_Kreuzberg http://www.tagesspiegel.de/berlin/kottbusser-tor-neues-kreuzberger-zentr... http://www.berliner-zeitung.de/berlin/kottbusser-tor-bezirk-fordert-vork...