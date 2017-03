G20-Protestwelle am 2.07?!

G20-Protestwelle?!

Am 2.7.2017 mobilisieren Campact, DGB Nord, Greenpeace, NaturFreunde Deutschlands und weitere NGOs nach Hamburg um gegen den G20-Gipfel zu protestieren. Dies passiert eine Woche vor dem G20-Gipfel und spaltet damit defakto die Proteste, den man während des G20-Gipfel hätte organisieren können. Die Organisationen haben wohl schiss, dass es auch mal knallt zudem geht die Kritik am G20 eher mit einem Bitten an die Herrschenden einher eine „bessere Politik zu machen“...!

Da am 2.7.2017 wohl ca. 10.000 Menschen bei diesen Protesten in Hamburg auf der Straße sein werden, ist dies die Gelegenheit uns unter die Leute zu mischen um eine radikale Kritik am G20 und den kapitalistischen Normalzustand darzustellen. Da die Bullenpräsents während dieser Proteste (wie bei den anti TTIP-Demos) eher gering sein wird, ist der Handlungsspielraum groß! Ein Woche vorher kann man schon mal mit größeren Gruppen den ständischen Raum erkunden und Genoss_innen aus Nah und Fern die schöne Hansestadt zeigen....

Lasst uns unsere Kritik an Staat und Kapital praktisch werden lassen.

Am 2.07.2017 beginnen die Proteste....!

Mehr Infos zu den offiziellen Protesten am 2.07: http://g20-protestwelle.de/