Wohnungspolitische Offensive 2017?

Im Februar fand auf Einladung des Netzwerks Mieten & Wohnen bereits ein erstes kleines Treffen statt. Dieses hat versucht gemeinsame Forderungen zu entwickeln (siehe das Forderungspaper). In Folge des Treffens entstand ein gemeinsamer Aufruf. Dieser soll nun in Frankfurt verabschiedet werden und von vielen Mietervereinen, Initiativen und Stadt für alle Bündnissen getragen werden. Auf Grundlage dieses Aufrufs sollen gemeinsame Materialien (Homepage, Flugblättter...) erstellt werden und ab Mai dezentral Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Wir laden daher alle interessierten Mieter*innen, Mietervereine und Stadt für alle Aktivist*innen zum Treffen am Sonntag (2.4.) um 10 Uhr und zur Teilnahme an unserer Kampagne ein. Weitere Infos gibt es per Mail assr@buko.info

Eine erste Idee für einen gemeinsames Paper für die Kampagne gibt es bereits:

Bezahlbare gute Wohnungen für alle!

Seit vielen Jahren sind die Probleme auf dem Wohnungsmarkt unübersehbar;

in den allermeisten Regionen steigen die Mieten unaufhörlich,

Verdrängungen durch Modernisierungsmassnahmen sind alltäglich;

Zwangsräumungen haben stark zugenommen; renditeorientierte

VermieterInnen lassen ihre Wohnungen verkommen; Vermietungskonzerne

erfinden immer neue Kostentricks. Gleichzeitig wehren sich immer mehr

Mieter*innen in Initiativen und Mietervereinen, protestieren und

konfrontieren die Politik mit ihrer Situation. Die zahlreichen Berichte

sind in jeder Zeitung und jedem Fernsehmagazin nachzusehen/lesen. Auch

die meisten PolitikerInnen bezweifeln diesen Zustand nicht.

Es sollte daher längst etwas Wirksames geschehen sein, sollte mensch

denken. Dem ist aber nicht so. Die Mieten steigen rasanter, die

städtische Segregation nimmt weiter zu. In der letzten Legislaturperiode

gab es eine Reihe von Änderungen, die angeblich das Los der Mieter*innen

und Wohnungssuchenden erleichtern sollten: die Befreiung der meisten

MieterInnen von der Maklergebühr; die weitgehend wirkungslose

Mietpreisbremse bei Wiedervermietungen; die vorübergehende Aufstockung

der Bundesmittel als Antwort auf den extremen Mangel an preisgünstigen

Wohnraum. In einigen Kommunen geschah auf Druck von Not und Protesten

noch etwas mehr, etwa die Verpflichtung, einen Teil der neu geschaffenen

Wohnungen mit befristet gebundenen Sozialwohnungen zu bebauen oder das

Einfrieren der Mieterhöhungen bei kommunalen Unternehmen.

Wir stellen fest; das ist viel zu wenig. Uns reicht es. Wir erwarten

wirkungsvolle Massnahmen!

Wir - Mietervereine, Mieterinitiativen, Recht auf Stadt Netzwerke und

weitere soziale Organisationen starten am 1.Mai eine wohnungspolitische

Offensive.

Wir verlangen eine grundsätzlich neu ausgerichtete Wohnungspolitik.

Wohnen ist ein Menschenrecht. Damit dieses Recht für alle verteidigt und

realisiert wird, müssen die Vermieter und die Wohnungsmärkte wirksam

sozial reguliert werden. Die öffentliche Wohnraumförderung muss sich auf

nicht-renditeorientierte Wohnungsanbieter konzentrieren. Mieter*innen

und Wohnungssuchenden brauchen mehr einklagbare Rechte.

1. Eine gesellschaftlich relevante Alternative zur renditeorientierten

Wohnungswirtschaft benötigt die Einführung einer Neuen

Wohnungsgemeinnützigkeit als verbindlicher Rechtsrahmen. Die soziale

Zweckbindung dieser Wohnungen muss dauerhaft sein und soll durch

steuerliche Förderung, Privilegien bei der Grundstückvergabe,

öffentliche Zuschüsse und Kredite gefördert geschehen.

3. Wir fordern eine wirksame, flächendeckende Begrenzung des Mietenanstiegs:

- Flächendeckend sollen örtliche Mietspiegel erstellt werden, die auf

repräsentativen Stichproben aller Mieten (nicht nur der zuletzt

erhöhten) beruhen, sollen das einzige zulässige Begründungsmittel für

Mieterhöhungen im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand darstellen.

- Das gilt auch für die Wiedervermietung. Eine verschärfte

Mietpreisbremse muss ohne Ausnahmen und flächendeckend gelten. Das

Verlangen von Mieten, die 20 % über dem Mietspiegel liegen, soll auch

ohne Vorsatz nach dem Wirtschaftsstrafgesetz verfolgt werden.

- Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis wird

bundesweit auf 5 % in drei Jahren abgesenkt.

- Die Umlage der Modernisierungskosten auf die Mieter (§559 BGB) muss

abgeschafft werden.

4. Der Kündigungsschutz der Mieter*innen muss verbessert werden. Es darf

keine Kündigungen bei Mietschulden für nur einen Monat geben. Auch bei

zwei Monaten Mietrückstand muss eine Kündigung verbindlich unwirksam

werden, wenn die Schulden bis zum Räumungsprozess gezahlt werden.

Eigenbedarfskündigungen dürfen allenfalls in eng umgrenzten

Ausnahmefällen zulässig sein und nie als Folge von Umwandlung und

Privatisierung.

5. Es müssen kollektive MieterInnen- und Bewohner*innenrechte geschaffen

werden:

- Im gemeinnützigen Wohnungssegment muss es auf allen Ebenen eine

wirksame Mieter*innenmitbestimmung geben.

- Die Mieterschaft eines professionellen Vermieters soll bei

gleichgerichteten Interessen zu Mieterhöhungen, Modernisierungen,

Mängeln und Nebenkostenabrechnungen gemeinschaftlich Prüf-, Anhörungs-,

Widerspruchs- und Klagerechte erhalten.

- Instandbesetzungen leerstehenden Wohnraums müssen legalisiert werden.

Wir werden in unseren Wohnvierteln, auf der Straße, vor den Parlamenten

wie den Zentralen der Wohnungsunternehmen und auf Fachveranstaltungen

gemeinsam für diese Forderungen eintreten.

Wir lassen nicht mehr locker, bis wirklich sinnvolle Maßnahmen in Gang

kommen. Gemeinsam können wir mehr Druck entfalten, für erste konkrete

Verbesserungen für Mieter*innen, aber auch für eine grundlegend neue

Wohnungspolitik, die alle Menschen mit guten und bezahlbaren Wohnungen

versorgt.