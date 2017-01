Kein Gedenken an Nazis!

"Zu heute, dem 2.Mai, wurde das Bild Erich Deters aus dem Hammer Rathaus entfernt. Deter war seit September 1932 Kreisleiter der NSDAP und ab 1933 Oberbürgermeister der Stadt Hamm. Ihm sind damit eine Vielzahl von Gräueltaten mit anzulasten, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Hamm und Umgebung verübt wurden.

In seiner Positon als Oberbürgermeister steht er damit stellvertretend für die Deportation tausender Menschen nach und aus Hamm und für den Mord an hunderten Jüd*innen, Roma, Sinti, sogenannten "Asozialen", Homosexuellen, körperlich und geistig "Behinderten", politisch Andersdenkenden und Kriegsgefangenen. Für die Pogrome in Hamm und die Durchführung der Gesetze über den eigentlichen Gesetzestext hinaus. Auch alle anderen Taten, an denen er nicht aktiv mitwirkte sind ihm aufgrund seiner Position mit anzulasten.

Dass auch heute, 70 Jahre nach seiner Erschiessung durch einen amerikanischen Soldaten, sein Bild immer noch im Rathaus hinge, hätte diese Intervention nicht stattgefunden, ist beschämend. Die Frage bleibt offen, warum der jetzige OB, Thomas Hunsteger-Petermann, das Bild hat aufhängen lassen."

Thomas Hunsteger-Petermann, der derzeitige Oberbürgermeister, ließ das Porträt offenbar erneut aufhängen. Dass die Stadt Hamm zum 72. Jahrestag der Befreiung Auschwitz' kein offizielles Gedenken organisiert, finden wir beschämend. Dass sie gleichzeitig sogar dem ehemaligen Nazi-OB gedenkt, der zu den Leuten gehört, die Auschwitz' ermöglichten, empfinden wir als besonders zynisch. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Diskurs über die Hammer Gedenkkultur und den Umgang mit Hamms Beteiligung an den Gräuel im sogenannten "Dritten Reich" anzustoßen.

kritisches Gedenken Hamm

kritisches_gedenken_hamm@riseup.net