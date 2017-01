Wuppertal: Farbaktion gegen AfD Funktionär Dr. Hartmut Beucker

Beucker ist nach eigenen Angaben aufgrund der „Flüchtlingskrise“ zur AfD gestoßen. Seine Motive sind also offensichtlich rassistisch. Denn wer in diesem Moment zu einer Partei stößt deren Vorsitzende forderte die deutschen Grenzen mit Waffengewalt zu sichern, zeigt sehr deutlich, was er für eine Einstellung hat. Beucker teilt sich die Partei des Weiteren mit Bernd Höcke, der seinen völkischen Rassismus und Antisemitismus ebenfalls sehr offensiv auslebt.

Leuten wie Beucker wollen wir deutlich machen, dass sie auch zu Hause keine Ruhe haben, so lange sie sich in der AfD betätigen. Wir werden uns den unerträglichen Rassismus, Sexismus und Sozialchauvinismus der AfD Akteur*innen nicht länger bieten lassen. Unsere Aktion stellen wir auch in den Kontext mit dem globalen Aktionstag gegen „Trumpismus“ am 20.1.2017. Wir müssen uns dem weltweiten Rechtsruck auf vielen Ebenen entgegenstellen. Auch wenn unsere Aktion sich hier gegen einen AfD Akteur richtet, darf nicht vergessen werden, dass sich der Rechtsruck durch die gesamte Parteienlandschaft zieht. Auch hier ist vielfältiger Aktionismus angesagt!

20.1. gegen „Trumpismus“

21.1. auf nach Koblenz gegen die europäische Rechte

29.1. auf nach Oberhausen gegen den AfD Landesparteitag

10.2. auf nach Münster gegen den Neujahrsempfang der AfD

Und im April nach Köln – den AfD Bundesparteitag zum Desaster machen!

Jeder Tag ist ein Tag gegen Rassismus und Sexismus!