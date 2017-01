“Der Knast:Spiegelbild der Gesellschaft!”

8,84 Euro Mindestlohn! Doch,nicht für Inhaftierte!

Was beweist das man kein Wert auf den einzelnen Gefangenen legt, allein die Masse der zu ausbeutenden Gefangenen für die Privatindustrie die sich bundesweit ein Monopol aufgebaut haben,ist der Knast schon längst zu einer eigenen Arbeitsindustrie der Ausbeutung geworden!

Kein Gewerkschaftler,sei es die DGB,Verdi o.a.Großgewerkschaften kämpfen für Gefangene.... Aber vergessen auch die Gefangenen die nicht arbeiten können wegen z.B.Krankheit..Das bedeutet totale Verarmung hinter Gittern;

damit wird die Kriminalität hinter Gittern gefördert denn die Gefangenen die nicht arbeiten,bekommen ein Taschengeld von monatlich von unter 35.-Euro ! ! Ein jeder der raucht,trinkt,sich auch mal nach dem Rasieren Rasierwasser auftragen will,der Briefe schreibt,der sich ein Flachbild leiht....dem ist es Unmöglich…

Was ist die Lösung des Gefangenen?

Daher klage ich besonders die Justiz in NRW an,die den Gefangenen das letzte Recht auf ein Einkauf seines Eigengeldes genommen hat, so muss aber nun wieder der Steuerzahler dieses Taschengeld bezahlen umso noch mehr den Hass auf Gefangene zu schüren…

KNASTKAMPF IST KLASSENKAMPF!

Die Folgen aus der Ausbeutung,der Kriminalisierung sowie der Verarmung der Gefangenen sind nicht übersehbar,bei Rückfallquoten von weit über 70%,erschreckend das Jugendliche eine Rückfallquote auch bei über 70% haben!

Daher fordern wir sofortige Schließung aller Knäste,es befinden sich mehr als 80% Menschen hinter Gittern für Straftaten im Bagatellbereich, besonders hoch bei Diebstahl...Beschaffungskriminalität. Dazu gehören Menschen die krank sind gehören nicht hinter Gittern,und auch nicht in Psychiatrien, denn der Anstieg der Zwangseinweisungen in der BRD sind geradezu explosionsartig angestiegen...

Junge Menschen unter 25 werden heute schon in Zwangstherapien eingewiesen,ein Skandal..die Rückfallquote hier liegt bei über 90%,doch Staat,Justiz machen weiter an diesen System...

Wir wollen daher das Jahr 2017 zum Jahr des sozial-politischen Widerstand ausrufen..Wir wollen den Kampf mit der Öffentlichkeit aufnehmen,dass es hier Menschen sind...das Menschen in Haft ein Recht haben,auch resozialisiert zu werden,dem Hoeneß könnt ihr vergeben,der Steuergelder hinterzogen hat,wo der kleine Arbeiter und Fußballfan aus Bayern jeden Cent ans Finanzamt abtragen muss und wehe es fehlt auch nur 1 Euro! Und da macht ihr Hoeneß zum Präsident,doch wehe in deiner Nachbarschaft zieht ein Mensch ein der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde....

Hinter Gittern schaffen wir es nicht eine breite Masse an Solidarität zu gewinnen... Aber in Freiheit auch nicht... Es wird mehr über amerikanischGefangene berichtet als über Gefangene in der BRD....Und wenn,sind es politische Gefangene,aber auch der Mensch der für seinen Konsum eingesperrt wird,ist ein Opfer der Verfolgungspolitik...Ist es ein Unterschied für welche Tat er verfolgt wird,ein Mensch der säuft wird belächelt wenn er besoffen durch die Straßen taumelt...Doch der Mensch der sich etwas Kokain in seine Birne zieht. Es geht auch nicht um die Frage der Legalisierung,dass die Prohibition der Drogenverfolgungspolitik falsch ist,dass nicht einmal die Menschen Cannabis bekommen wenn sie Krebs,Aids, u.a.schwere Krankheiten haben denn auch hier bekommt ein Hartz4-Empfänger diese Therapie NICHT bezahlt..Ganz zu schweigen bei einem Gefangenen

HAFT MACHT KRANK!

Hier wollen wir besonders darauf hinweisen auch 2017 den Kampf gegen die ärztliche Versorgung aufnehmen,denn Zahlen,Fakten liegen vor die beweisen das Haft kank macht,legt euch ein DinA4 Blatt, 4 Stück auf dem Boden,dass ist die Bewegungsfläche eines Gefangenen in einer Zelle,älterer Bauart...

GEDENKEN WIR DEN TOTEN HINTER GITTERN!

Noch in diesem Jahr wird das Strafvollzugsgesetz NRW geändert,es wird Zellen mit Kameras geben um so den Tod hinter Gittern in den Griff zu bekommen,statt mehr Fachdienste einzustellen,mehr Menschen erst gar nicht einzusperren,macht es sich das Land leicht...Einfach den Gefangenen 24 Stunden per Kamera zu überwachen,dass diese Zellen dann auch missbraucht werden für psychisch auffällige Gefangene, aber auch gegen Gefangene die sich nicht an die "Regeln"halten werden wohl dort auch"mal"untergebracht...Ein Skandal…

Daher will ich Euch aufrufen,berichtet darüber,zeigt den Menschen draußen das diese Art von Haft nicht dazu dient den Mensch zu"Heilen“ es dient der Strafe...... Auch die Arztpolitik,hier soll endlich die Bundesärztekammer einschreiten,dass weiterhin ein Arzt ein ganzes Gefängnis unter seiner Kontrolle hat,es darf nicht sein das ein(!)Arzt entscheidet wie krank man ist,wann man krank sein darf und vor allem er entscheidet über Arbeitspflicht bis hin zum Arrest...Er ist Arzt,kein Richter!

SOFORTIGES ENDE DER EINARZTPOLITIK!

Auch sagt er wann du zum Facharzt kommst,und das kann sein,dass er sagt,Warum..sie haben doch nichts....So wurden viele Menschen schon Kkrank nach der Haft entlassen ohne Folgen für den Arzt,hier muss es mehr Klagen geben,daher wehrt euch,meldet euch bei uns,schreibt dem Kollektiv,aber ihr könnt es auch öffentlich schreiben... Denn nur unser Widerstand,unser Recht den Menschen in Freiheit zu berichten werden uns zu mehr Stimmen verhelfen...

18.0KTOBER:GEDENKTAG DER TOTEN HINTER MAUERN!

Wir wollen Euch aufrufen,gemeinsam den Menschen hinter Gittern eine Stimme zu geben,vor a llem die Gefangenen die Widerstand leisten,die Klagen schreiben,die Euch über die Repressalien und der Rechtsbrüche berichten,diesen sollten wir uns zu einem Bündnis endlich organisieren! Denn nur gemeinsam werden wir Stein für Stein ihrer Mauern einreißen können

SOLIDARITÄT IST UNSERE WAFFE!SETZEN WIR SIE EIN!

Mit Siebenmeilenstiefeln zieht die Moderne in die Gesellschaft ein, aber nicht hinter Mauern! Alles ist transparent,jeder Vorgang,alles und jenes wird kontrolliert. Staaten können kontrollieren was der Nutzer für Internetseiten liest was er schreiben darf…

Doch die Justiz will uns klar machen,dass wir weiterhin kein Internet,kein Telefon bekommen,sie glauben weiterhin an Briefwechsel mit Hand geschriebenen Postverkehr im Jahre 2017 soll man in Kontakt bleiben,Freunde,Familie und Bekannte...

Die Menschen skypen,texten über soziale Netzwerke,doch der Gefangene textet nicht er darf einen Brief schreiben. Selbst Gefangene,wo die Ehefrau blind ist,wird es nicht möglich gemacht,dass sie sich per Email schreiben können...

2 Stunden.Besuch im Monat sollen zur Aufrechterhaltung von Ehe, Freundschaften und familiären Bindungen ausreichen!

HÄFTLINGE WERDEN ZU COMPUTERANALPHABETEN GEMACHT!

In einem Zeitalter der Moderne sollte auch der Mensch hinter Gittern teilnehmen können,er spielt der Gesellschaft einen vor,der Gefangene würde resozialisiert....Dabei zeigt die Rückfallstatistik eindeutig das über 70% der Gefangenen wieder kommen,..

Diese Zahl ist auch schon bei Jugendlichen ein Skandal...Doch der Staat hält weiter fest an diesem System des Strafens... Es wäre günstiger und wertvoller,Jugendliche bei der ersten Kontakt-aufnahme mit Polizei...ihn an die Hand zu nehmen..anstatt zu warten bis er 50 oder mehr Straftaten hat.,...

Der Knast heilt nicht,der Knast schadet und macht Krank!

Daher fordern wir 2017 den Widerstand gegen Neubau von Knästen, wo draußen die Menschen keinen Wohnraum bekommen,bauen die Städte noch mehr neue Knäste,noch mehr Zellen..... Hier müssen wir uns fragen wohin geht der Weg...2017.…

Wo der normale Gefangene in ein Obdachlosenasyl ziehen muss und vor Schulden keine goldene Zukunft hat..

Wo Menschen wegen zweimaligen Schwarzfahren damit rechnen müssen, hinter Gittern zu kommen,da kaufen sich die Reichen einfach FREI!

Daher muss 2017 ein Jahr des Anti-Knast-Kampf werden,lasst uns gemeinsam den Widerstand organisieren...Denn die Zeit ist da, um zu sagen: Es Reicht!-

Denn wir sind da wo das Internet nicht hinkommt...hinter Gittern.. In der Zelle......

Mit kämpferischen & solidarischen Grüßen! Für ein Jahr des Widerstands

Andre 'Borris M.a'Moussa Schmitz a c/o JVA Wuppertal-Vohwinkel Simonshöfchen 26