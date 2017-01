Aktuelle Meldungen aus der FREE MUMIA Bewegung

Am 21. Dezember 2016 sprach sich Mumia Abu-Jamal in einem Beitrag auf Prison Radio gegen die Verhängung der Todesstrafe für den 22-jährigen Mörder Dylann Roof aus, der 2015 aus rassistischen Gründen neun Menschen in einer Kirche in Charleston, South Carolina erschossen hatte. Mumia drückt damit genau wie der NAACP oder die us-amerikanische Leadership Conference on Civil and Human Rights seine grundsätzliche Ablehnung der Todesstrafe aus, die als Erbe der Sklaverei bis heute die rassistische Gesellschaftsordnung in den USA stützt. Christina Swarns, Leiterin des Verteidigungsfonds der NAACP und Anwältin von Mumia Abu-Jamal, schrieb dazu in der New York Times, ein Todesurteil gegen den Rassisten Roof hätte "den perversen Effekt, die Routine der rassistisch diskriminierenden Verhängung der Todesstrafe gegen Schwarze zu rechtfertigen".

Mumias Beitrag: "Life" (Audio, 2:02 minutes) - dt. Übersetzung: "Gegen die Todesstrafe" (jW, 27. Dezember 2016)

Nach 25 Jahren im Todestrakt von Pennsylvania wird Jimmy Dennis endlich freigelassen - allerdings ohne Entschädigung für die erlittene Haftzeit. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs zwischen der Staatsanwaltschaft von Philadelphia unter der Leitung von Seth Williams und dem Gefangenen. Seit knapp drei Jahren war das Todesurteil gegen Jimmy Dennis aufgehoben, aber der Gefangene weiter in Haft, weil die Staatsanwaltschaft erwog, ein neues Verfahren gegen ihn zu führen. Greg Dennis, der ältere Bruder von Jimmy Denneis kommentierte die Freilassung ohne Entschädigung folgendermassen:

"We're happy that we'll get to spend some time with Jimmy and be with him, but we also feel very disrespected" ( Quelle NBC)

Jimmy Dennis war viele Jahre zusammen mit Mumia im Todestrakt des SCI Greene. Mumia hat mehrere Male über ihn berichtet, zuletzt im November 2013: "Shorty Takes A Giant Step (James Dennis)"

zum weiteren Inhalt:

1.*** Berichte aus der Bewegung

2.*** Presse

3.*** Termine

4.*** Solidarität mit Gefangenen

5.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

---------------------------------------

1.*** Berichte aus der Bewegung

(Mexico City) FOTOS: ¡Afuera de la embajada, por la libertad y salud de Mumia! (10.12.2016)

(Video-Stream-Material von Free-Mumia-Demo am 9. Dezember in Philadelphia) Rally to Save Mumia's LIfe & Demand his Freedom - December 9, 2016 - Philadelphia, Pa

(Ffm) No-DAPL (5.12.2016)

Standing Rock Calling - morgen beginnt Räumung (4.12.2016)

---------------------------------------

2.*** Presse

(Democracy Now) Philadelphia Activists Demand Life-Saving Drugs for Mumia Abu-Jamal (December 12, 2016) https://www.democracynow.org/2016/12/12/headlines/philadelphia_activists...

---------------------------------------

3.*** Termine

Sa. 7.01.2017 München - Eine-Welt-Haus - 19:00 Uhr

Lesung aus dem Buch "Ein Leben für die Freiheit. Leonard Peltier und der indianische Widerstand" (2016, Traumfänger Verlag, ISBN 978-3-941485-49-5) mit Michael Koch, Tokata -LPSG RheinMain e.V.

EineWeltHaus München e.V. - Schwanthalerstr. 80 RGB - 80336 München

Sa. 14.01.2017 - Berlin XXII. Internationale Rosa - Luxemburg- Konferenz, Mercure Hotel MOA

Drittes Hauptreferat: "Kampf gegen Rassismus unter neuen Bedingungen in den USA"

Marylin Zuniga (USA), Aktivistin der Black Lives Matter Bewegung, Organisatorin für Bildungsarbeit, Lehrerin an der Roses Concrete Community School

im Anschluss Grußadresse von Mumia Abu-Jamal, Spendensammlung

Mercure Hotel MOA, Stephanstr. 41, 10559 Berlin

---------------------------------------

4.*** Solidarität mit Gefangenen

Solidarität mit den Protestierenden im Maßregelvollzug in Bernburg (Sachsen-Anhalt) (28.12.2016)

(Berlin) Konzert vor der JVA für Frauen (22.12.2016)

Drei sind frei! (21.12.2016)

Tagebuch aus dem Knast #1 (18.12.2016)

[wendland] HAPPY BIRTHDAY CHEALSEA MANNING (17.12.2016)

Gefängnisaufstand in Birmingham, UK (17.12.2016)

Happy 29th Birthday, Chelsea Manning - Without action from Obama, Chelsea may not make it to 30. (December 16, 2016)

(B) Thunfisch bleibt in Untersuchungshaft! (16.12.2016)

[MS]/[B]: Post @ Thunfisch - Solidarisch gegen Repression (1.12.2016)

(Thomas Meyer-Falk) Freiburger Knast verliert weiter vor Gericht! (1.12.2016)

---------------------------------------

5.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

To End Decades on Death Row, Inmate Makes an Agonizing Choice (December 28, 2016)

Florida: Hoffnung für 200 Todeskandidaten (26.12.2016)

Florida Supreme Court: More than 200 death row inmates were given unconstitutional death sentences (December 22, 2016)

Execution Costs Spike in Virginia; State Pays Pharmacy $66,000 (December 12, 2016)

Pennsylvania Supreme Court Upholds Death Penalty Moratorium (November 7, 2016)

---------------------------------------

Wir hoffen, gut informiert zu haben. Bitte verbreite diese Meldungen auch selbst weiter.

Viele Grüße

FREE MUMIA Berlin

im HdD, Greifswalderstr. 4

Briefkasten Nr. 97

10405 Berlin