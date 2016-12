Dreister Zettel-Anschlag auf Schwester Klaus

Köln hat einen neuen Wagenplatz. Im Stadtteil Mülheim, direkt

neben der Bruder-Klaus-Siedlung, wurde eine Brache besetzt – Schwester

Klaus betritt die Bühne. Wenn es nach den Kölner Behörden geht, soll

dieser Zustand nicht lange anhalten. Gestern bekamen die Besetzer*innen

Besuch von Beamt*innen des Ordnungsamtes, die im Eingangsbereich des

Platzes eine schriftliche Räumungsandrohung angeschlagen haben. Wenn die

Wägen nicht bis zum 18. Januar verschwunden sind, soll geräumt werden.

Diese Vorgehensweise von Seiten der Stadt, reiht sich ein, in eine

zunehmende Verdrängung innerstädtlicher Freiräume – Kölns älterster

Wagenplatz Wem-gehört-die-Welt soll weichen, die Frist des autonomen

Zentrums in der Innenstadt läuft Anfang 2018 aus und neuen Projekten

wird keine Möglichkeit gegeben sich zu etablieren.

Seit Oktober läuft die Besetzung nun und zehn Menschen haben auf dem

Grünstreifen, der zuvor in erster Linie als Müllabladeplatz diente, ihre

Zelte aufgeschlagen, perdon Wägen aufgebockt. Bereits das zweite Mal

wurde damit besetzt, nachdem die Fläche von einer anderen Gruppe bei

einem ersten Versuch diesen Sommer nicht gehalten werden konnte.

Das Gebahren der Stadt überrascht nicht. In der zunehmend

durchgentrifizierten und auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Stadt Köln

haben Freiräume, wie der soeben enstandene, keinen Platz. Besonders

skandalös mutet allerdings an, dass die Brache keine andere Nutzung

zulässt und damit eine Räumung noch schwerer nachvollziehbar macht. Eine

unterirdische Gasleitung macht eine Bebauung unmöglich und auch sonst

bestehen keine Pläne für das Gelände.

Glücklicherweise bleiben die Bemühung der Stadt Köln sich ihrer

Freiräume zu entledigen nicht unbeantwortet. Seit Monaten laufen

Aktionen gegen die Verdrängung vom Wagenplatz Wem-gehört-die-Welt, der

in diesem Jahr auf eine 27-jährige Geschichte zurück blicken kann und

auch die Bewohner*innen des neuen Platzes in Köln Mülheim haben nicht

vor einfach still und leise zusammen zu packen. Es bleibt also spannend.