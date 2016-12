Wieviel Transparenz vertragen wir noch hinter Gittern....?"

Siehe“Wege durch den Knast!" Was mir seit Monaten verweigert wird, obwohl Mitautor,namentlich im Vorwort genannt darf praktisch mein eigenes Buch nicht lesen!

Neues Deutschland schrieb:Im eigenen Buch lesen ist verboten(15.11.2016).

WEGE DURCH DEN KNAST!

Kameras in den Zellen,es wird kommen,Zellen mit Kameraüberwachung, für die Häftlinge wo man Suizid befürchtet,so sagen Sie.... Dem widersprechen Wir,denn es werden auch psychisch auffällig Gefangene dort eingesperrt werden.....Bis hin zu politischen Gefangenen,wie im Fall in Leipzig als sich der Untersuchungsgefangene das Leben genommen hat.... Willkür und Repressalien sind somit aller Wege offen...

Und so wird es auch 2017 weiterhin mehr Sicherheit und Ordnung hinter Gittern gehen…

Gefangene zu”COMPUTERANALPHABETEN"gemacht..

Da in NRW wir weiterhin kein Internet sehen...Die Länder die schon ein "Intranet „haben,können ja auch nicht wirklich von einem Internet sprechen..Was erschreckend ist,Länder,Regierungen können Internet zensieren...Doch Haftanstalten in der BRD können uns kein Skype Email 0.ä einrichten...Keine Telefone in die Zellen legen um das Gefangene sich bei Suizid an Nothilfenummern wenden können... Unser Antrag wurde vom Justizministerium nicht einmal angenommen...

Man setzt auf Kameras....Hier wäre es wünschenswert,dass eine breite Basis an Widerstand sich draußen gebildet hätte und Demonstrationen aufgerufen hätte... Doch auch hier,will ich im Namen der Gefangenen auch Protest aufrufen die immer wieder an mich herantreten,warum machen die draußen keine Demos für uns?Worauf ich Antworte,weil ihr Euch nicht einmal selbst Solidarisiert jeder macht"sein Ding"was auch verständlich ist, denn wohin sollen sich Gefangene wenden?

Es gibt Gefangene die arbeiten,die nicht einmal wissen das es ein Gefangenengewerkschaft gibt! Ein besonderes Lob an Berlin,Freiabo für Gefangene die es seit über 30 Jahren gibt, uns hinter Mauern ermöglicht ein Freiabo von Tageszeitungen aber auch Zeitschriften und alljährliche Weihnachtsaktion wie Büchergeschenke ;aber auch (so es noch Pakete gibt....)Pakete für Gefangene organisiert…

Euch einen Riesendank und ein WEITER SO und viel Gesundheit für 2017!!

SOLIDARITÄT IST UNSERE WAFFE!

Straftäter werden auch weiterhin mit zweierlei Maß gemessen.... Sei es Edathy der sich frei kaufte...Oder Eccelcstone legt Millionen hin,bei seinem Vermögen gilt das sicherlich als Reisekosten in die BRD....Geständnisse und Zahlungen einer"geringen"Summe,machen die Justiz zu einer modernen Form des Ablasshandels..... Doch arme Kläger,Bagatelldelikte,diese Angeklagten können sich nicht frei kaufen..Im Gegenteil man braucht sie ja,zur Ausbeutung für die wirtschaftsfreie Zone hinter Gittern,wo Privatfirmen weiterhin sich an Häftlingen bedienen"dürfen um diese auszubeuten.. Und eine Justiz redet dann von Resozialisierung..Der Gefangene soll soziale Verantwortung übernehmen....

Besonders aufgefordert seien die Gefangenen die arbeiten sich zur Wehr zu setzen...Denn freiwillig wird dieses System uns niemals auch nur einen Cent an Rentenzahlungen vornehmen,wieviel Beweise braucht es noch,nach der Schaffung der Ländergesetze hat nicht ein Bundesland auch nur ansatzweise den Versuch gemacht,"

MINDESTENS 16 GEFÄNGNISSE ÜBERBELEGT !

Doch auch das ändert nichts..Weiterhin werden die Zellen voll gestopft auch zu Weihnachten...wie die Menschen die Gänse stopfen so sperrt die Justiz weiter ein... Und kaum eine Partei die nicht höhere Strafen beinahe für alles und jenes fordert! Selhst die Grünen wollen Flüchtlinge schnell abschieben, so spricht einer die mal für eine"grüne"Politik gestanden haben...

Auch 2017 geht der Widerstand weiter,zum Gedenken an Oury Jalloh soll es am 7.Januar 2017 im Dessauer-Bahnhof ab 14:00 Uhr eine Demonstration geben....

GEDENKTAG FÜR DIE TOTEN HINTER GITTERN!

Wir hatten 2016 über 18 Tote,davon Gefangene die sich gegenseitig getötet haben weil die Justiz keine Fachkräfte einstellt,und x-verschiedene Nationalitäten/Kulturen in einer Gemeinschaftszelle von weniger Qm. Steckt..

.Ein Skandal mehr den wir ihnen vorwerfen..Und auch sagen“ Beendet diesen Wahnsinn des Einsperren“ ...wegen Kostenersparnisse setzen sie auf Überwachung durch Mitgefangene(!)und Kameras... Wo es endet...das sehen wir Tag für Tag....

Lasst uns solidarisch gemeinsam zum Protestjahr des Widerstandes 2017 aufrufen gegen Einkerkerung der Menschenwürde,der Menschenrechte und für die Würde der Menschen kämpfen vor/hinter Mauern

Mit solidarischen & kämpferischen Grüßen!

Andre Moussa JVA WUPPERTAL