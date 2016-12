- OSZE Außenministertagung und G20 Gipfel angreifen

SPD Außenpolitik zeichnet sich aus durch:

- den Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan, Einsätze deutscher Soldat_innen im Kosovo und Mali.

- die Stationierung einer NATO battle group unter deutscher Führung in Litauen, 75 Jahre nach dem Angriff deutscher Truppen auf die Sowjetunion und dem Beginn der Vernichtung jüdischer Gemeinden in Litauen. Ergänzend dazu rüstet Daimler Benz die litauische Armee mit Militärunimogs aus.

- die Beteiligung der deutschen Flotte an den Migrationsbekämpfungsmissionen der NATO in der Ägäis, an der Operation Sophia vor der libyischen Küste und der Operation Seaguardian.

- die Unterstützung reaktionärer Regime in Afrika mit der Absicht der Errichtung von Lagern zur Verhinderung von Füchtlingsbewegungen nach Europa.

Annens Boss Steinmeier beschreibt die angeblich ungewollte neue Führungsrolle Deutschlands in der Welt als "nachdenkliche Macht".

Nils Annen sollte darüber nachdenken, ob er zukünftig weitere Stufen auf der Karriereleiter deutscher Außenpolitik erklimmen möchte, denn in Hamburg sagt man tschüs.

deutschen Imperialismus angreifen

war starts here, let´s stop it here

