Fotorückblick: Greenham Common Women's Peace Camp

Fotorückblick auf die Friedensbewegung in Großbritannien Anfang der 80er Jahre: Am 5. September 1981 errichteten Frauen im englischen Greenham in der Nähe eines US-Luftwaffenstützpunktes ein Friedenscamp. Anlass war die geplante und von der britischen Regierung abgesegnete Stationierung von Cruise Missiles in Greenham. Cruise missiles - in deutsch Marschflugkörper - sind unbemannte militärische Lenkflugkörper mit konventionellem oder nuklearem Sprengkopf, die sich selbst ins Ziel steuern. Monika v. Wegerer nahm zweimal im Jahr 1984 an Protestaktionen in Greenham Common teil, dabei sind diese Fotos entstanden.

Fotos unter: http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/greenham_common_198...