[S] Der Putsch fängt jetzt erst an! Auf die Straße gegen die Putschisten und Erdoags Diktatur!

Islamisten haben die „Demokratie“ in der Türkei geschützt!

Erdogan rief die Bevölkerung auf sich gegen den Putschversuch zu stellen. Tausende Islamsiten sind auf die Straßen gegangen und haben mit der Polizei die besetzten Plätze vom Militär zurück erobert. Die Minareten riefen auf im Namen Gottes auf die Straßen zu gehen und die „Demokratie“ zu schützen.

Die angeblichen Demokratiebehüter haben darauf hin angefangen Soldaten zu enthaupten und gegen anders aussehende zu agieren, sogar Jornalisten wurden gelyncht. Laut Aussage der bekannten Islamsiten und einem Päsidenten einer Fußball Mannschaft (Trabzonspor), sind die Frauen der Toten Soldaten Kriegsbeute.

Der Putsch fängt jetzt erst an!

Erdogan hat es geschaft die suniitische Bevölkerung gegen den Putsch auf die Straße zu bringen und diesen Putsch zu zerschlagen. Er bezeichnete sich dabei als den „Oberkomandeur“. In seiner Rede am Flughafen hat er den Putsch als eine Möglichkeit dargestellt um sich zu beweisen. Zudem soll das Militär jetzt bereinigt werden.

Er hat jetzt eine reaktionäre militante Masse in Bewegung gesetzt und somit seine Macht präsentiert. Der Wunsch nach Alleinherrschaft, also der Präsidialdiktatur, wird gerade auf den Straßen durch die militanten Islamisten vetreten. Es steht nichts mehr im Weg für seine Diktatur, welche er mit dem Putschversuch legitimieren wird.

Weder die Putschisten noch die Erdogan Diktatur!

Die reaktionäre Masse hat die Oberhand auf den Straßen gewonnen. Das heißt, dass die Gesellschaftsnormen nach der Sharia gelten werden. Jede Opposition soll bekämpft werden die sich Erdogan entgegenstellen will. Unsere Solidarität gilt den demokratischen und revolutionären Kräften auf denen eine schwiriege Zeit wartet.

Aber das gleiche gilt auch für die BRD. Die AKP-Anhänger haben ein starkes Selbstbewusstsein entwickelt. Allein in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli waren in Duisburg 3.000, in Essen 5.000, in Berlin 1.000 und in Stuttgart ca. 500 AKP nahe Islamisten auf der Straße.

Auch hier ist die türkische und kurdische Linke im Visier der AKP nahen Islamsiten.

Solidarität muss praktisch werden!

Heute wird es eine Demonstration geben. Der Anlass war der Jahrestag der Revolution in Rojava. Jedoch wird die Situation in der Türkei auch thematisiert. Lasst uns mit den kurdischen und türksichen Genossen gemeinsam auf die Straße gehen und den nationalitischen und islamistischen AKP-Anhängern keine Basis bieten.

17 Uhr | 16. Juli | Lautenschlagerstr. (gegenüber vom HBF)